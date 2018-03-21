Обнародован шорт-лист литературной премии УФО

uralfo.gov.ru

Список финалистов литературной премии Уральского федерального округа определен. В шорт-лист конкурса вошли 13 авторов, в том числе один тюменец - Александр Новопашин со сборником стихотворений "Частный случай".

Как сообщает информационному агентству "Тюменской линия" пресс-служба полномочного представителя президента в УФО, задача литературной премии – привлечение внимания читательской аудитории к талантливым произведениям современных авторов, создающим яркие образы людей Урала и Сибири, литературные портреты героев современности, людей труда, знакомящих с историей освоения и развития территорий Уральского федерального округа.

Работы на конкурс прислали авторы из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Кировской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Алтайского края, Республики Башкортостан и Москвы.

Церемония награждения лауреатов и номинантов пройдет в Екатеринбурге, в резиденции полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.