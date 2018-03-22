В ТюмГУ открываются новые элективные курсы

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Центр международного и межкультурного образования Тюменского госуниверситета запускает два новых электива: курс "Американская перспектива маркетинга" 24 марта и курс "Межкультурная коммуникация" 26 марта.

Элективы будут интересны российским и иностранным студентам, обучающимся по следующим направлениям подготовки: "Международные отношения", "Лингвистика", "Маркетинг", "Менеджмент" и многим другим. Оба курса читает американский доктор наук, профессор Фло Луччи (США), которая в течение трех месяцев будет работать в Тюменском госуниверситете по гранту программы Фулбрайта.

Занятия начнутся 24 и 26 марта на английском языке. По завершении будет выдан сертификат. Записаться на элективы можно здесь. Дополнительную информацию можно получить в центре международного и межкультурного образования ТюмГУ по адресу или по телефону 597 407, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.