up

22.03.2018 четверг

USD 57,4954

EUR 70,5699

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В ТюмГУ открываются новые элективные курсы

08:19 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

Центр международного и межкультурного образования Тюменского госуниверситета запускает два новых электива: курс "Американская перспектива маркетинга" 24  марта и курс "Межкультурная коммуникация" 26 марта. 

Элективы будут интересны российским и иностранным студентам, обучающимся по следующим направлениям подготовки: "Международные отношения", "Лингвистика", "Маркетинг", "Менеджмент" и многим другим. Оба курса читает американский доктор наук, профессор Фло Луччи (США), которая в течение трех месяцев будет работать в Тюменском госуниверситете по гранту программы Фулбрайта.

Занятия начнутся 24 и 26 марта на английском языке. По завершении будет выдан сертификат. Записаться на элективы можно здесь. Дополнительную информацию можно получить в центре международного и межкультурного образования ТюмГУ по адресу или по телефону 597 407, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: межкультурная коммуникация , ТюмГУ , элективы

Последние новости

09:10 "Аванпост" поведет в поход за спортивным разрядом
09:00 Останки трех участников Великой Отечественной войны захоронят в Тюменской области
08:49 Тюмень встречает болельщиков Кубка мира по биатлону Фото
08:37 Тюменцев приглашают сдать международный экзамен по немецкому языку
08:26 Творческие инклюзивные программы обсудят во Дворце "Пионер"
08:19 В ТюмГУ открываются новые элективные курсы
08:07 Энергетики проведут для школьников олимпиаду
18:05 Веселого шляпника пермский художник нарисовал вместе с тюменскими студентами
17:54 22 марта - события дня
17:43 Сигнал "Внимание всем!" прозвучит для тюменцев
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Народные промыслы Тюменской области станут частью индустрии туризма

Владимир Якушев предложил организовать конкурс среди молодых управленцев на уровне региона

Политика

Тюменские депутаты предложили установить видеонаблюдение в спортивных школах

Игорь Холманских: все субъекты УФО утвердили планы по импортозамещению

Сотрудникам полиции предлагают вернуть полномочия

Экономика

Счетная палата Тюмени: число нарушений снижается

Тюменским инвесторам предлагают перспективные участки по добыче торфа и сапропеля

В регионе сохраняются высокие темпы добычи строительного сырья

Общество

Останки трех участников Великой Отечественной войны захоронят в Тюменской области

Тюменцев приглашают сдать международный экзамен по немецкому языку

Творческие инклюзивные программы обсудят во Дворце "Пионер"

Спорт

"Аванпост" поведет в поход за спортивным разрядом

Тюмень встречает болельщиков Кубка мира по биатлону

Евгений Гараничев выступит в спринте Кубка мира по биатлону в Тюмени

Происшествия

В Урае семь человек отравились шаурмой

Жительница Вагая похитила банковскую карту приятеля

В Сургуте пассажиры избили и обокрали таксиста
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+