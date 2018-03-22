Тюменцев приглашают сдать международный экзамен по немецкому языку

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Кафедра немецкой филологии ТюмГУ объявляет весеннюю сессию языкового тестирования и приглашает всех желающих к участию в международных экзаменах по немецкому языку onSET и TestDaF.

Напомним, экзамен onSET представляет собой компьютерное тестирование в режиме онлайн. По окончании тестирования выдается сертификат, подтверждающий уровень владения языком по "Общеевропейской шкале языковых компетенций" (от А2 до С1). Сертификат onSET обязателен для подтверждения языковых знаний по программе летних языковых курсов DAAD и по программе педагогических обменов PAD (Германия). Экзамен TestDaF обязателен для продолжения академической карьеры в Германии (полное или частичное обучение в вузе, участие в научных стажировках в немецких университетах). Экзамен включает в себя 4 части: чтение, аудирование, письменное высказывание и устная речь. Все работы участников проверяются и оцениваются централизованно – в Институте TestDaF (Бохум, Германия). Сертификат TestDaF – самый распространенный и принимаемый всеми университетами Германии, независимо от места и предмета учебы. Действителен в течение неограниченного времени.

Заявки на пробные тестирование и экзамен подаются до 27 марта. Пробное тестирование onSET (бесплатно, без выдачи сертификата) пройдет 28 марта с 11 часов 30 минут до 13 часов. Подробная информация и регистрация на тест здесь. Заявки принимаются до 27 марта. Места предоставляются по мере поступления заявок. Всего будет 62 места. Тестирование onset пройдет 29 мая с 17 до 18 часов или с 18 до 19 часов. Подробная информация здесь. Регистрация на экзамен и оплата (145 евро) до 27 марта здесь. Экзамен TestDaF (также 10 мест) можно сдать 23 мая с 9 до 14 часов. Стоимость экзамена – 145 евро. Регистрация на экзамен откроется с 30 марта по 25 апреля здесь. Сертификаты onSET и TestDaF не имеют срока давности. Однако некоторые учреждения требуют сертификат максимум двухлетней давности, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.