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Останки трех участников Великой Отечественной войны захоронят в Тюменской области

09:00 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменского областного поискового центра

Торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет на площади Памяти в Тюмени 26 марта в 12 часов.

В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" в Тюменскую область будут доставлены останки трех красноармейцев для дальнейшего перезахоронения на Родине.

Бугаев Пантелеймон Гаврилович, 1912 г. р., уроженец Ишимского района Омской (ныне Тюменской) области. Останки подняты в ходе экспедиции в районе деревни Нагаткино Старорусского района Новгородской области и переданы поисковым отрядом "Высота".

Иконников Иван Федорович, 1903 г. р., уроженец д. Сокольники, Новозаимского р-на Омской области (ныне Заводоуковск, Тюменской области). По данным ОБД "Мемориал" числился пропавшим без вести с октября 1943 года. Останки бойца были обнаружены и подняты поисковым отрядом "Богатырь" осенью 2017 года в районе п. Синявино Ленинградской области.

Ефимов Александр Андреевич, 1910 г.р., уроженец Богандинского с/с Тюменского района Тюменской области. Числился убитым в 1942 году. Останки солдата обнаружили и подняли бойцы поискового отряда "Каскад" в урочище Горки Темкинского района Смоленской области.

Добавим, Всероссийский проект "Дорога домой" - общественная инициатива, реализуемая Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа. Проект поддерживают музей "Битва за Ленинград, Музей техники Вадима Задорожного  и музей военной техники "Боевая слава Урала". В ходе проекта за год участники доставили 41 солдата и офицера в города России, Украины, Латвии и Литвы. В Тюменскую область останки солдат в рамках проекта "Дорога домой" будут доставлены впервые, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра. 

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Теги: Великая Отечественная война , останки фронтовиков , поисковики , пропавшие без вести

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