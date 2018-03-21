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Малогабаритные посылки можно отправлять от вокзала к вокзалу

13:43 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото РЖД

На 11 вокзалах Свердловской железной дороги появилась услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе "от вокзала к вокзалу". Это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень. 

В целом по стране сервис по приему-выдаче грузобагажа до конца марта начнет работать на 111 крупнейших вокзалах ОАО "РЖД". Доставляют посылки  пассажирские поезда. Пункты приема-выдачи грузобагажа на вокзалах находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала, информация о их местонахождении размещена на специальных указателях и информационных стойках, а также объявляется по громкоговорящей связи. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно при предъявлении паспорта. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог визуально определить содержимое. После этого он взвесит ее и упакует в специальную тару. Вес посылки не должен превышать 30 кг, размер по сумме трех измерений – 180 см. Стоимость отправки будет рассчитываться исходя из веса и дальности пересылки и составит от 350 рублей (в такую сумму, например, обойдется доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень). Сразу при оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К перевозке не принимают огнестрельное и холодное оружие, отравляющие, наркотические, взрывчатые и другие опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в качестве ручной клади, багажа и грузобагажа; денежные знаки, ценные бумаги, ювелирные изделия; лекарства, БАДы и табачные изделия; любые жидкости и скоропортящиеся продукты питания; живые растения и гербарии. 

Подробную информацию можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), у дежурного помощника начальника вокзала или в справочных бюро вокзалов, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". 

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Теги: вокзал , письма , посылки , РЖД , Тюмень

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