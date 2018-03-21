Пьяный житель Червишево порезал своего приятеля

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Мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью приятелю, задержали в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, приятели распивали алкоголь в с. Червишево. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. 30-летний подозреваемый нанес 43-летнему знакомому ножевые ранения. Мужчина доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.