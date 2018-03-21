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В тюменской "Студенческой весне" смогут участвовать все

16:27 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Студенческая весна. Фото ИА "Тюменская линия"

Бесплатным и без квот стало участие в областном фестивале "Студенческая весна" с 2018 года. Подмигивающий шляпник на Туре и стена "Студенчество я люблю за…" открыли череду творческих событий в Тюмени.

Уверенность в том, что фестиваль соберет в 2018 году болшее число участников, выразила руководитель дирекции фестиваля "Студенческая весна" Юлия Каргаполова на презентации арт-объекта "Творчески расцветает", которая прошла на мосту Влюбленных. Традиционно в студвесне участвуют примерно 1,5 тыс. студентов, но в 2018 году организаторы ждут около 2 тыс. участников.

"Многие ребята еще не знают, что не нужно ждать приглашения от вуза или ссуза. Каждый участник или коллектив может просто зайти на сайт Студвесна72.рф и подать заявку самостоятельно. Отменены квоты от вузов и ссузов, участие - бесплатное, что полностью снимает ограничения по набору участников", - рассказала Юлия Каргаполова.

Заявки на фестиваль принимают до 26 марта. Юлия Каргаполова пояснила, прежде по правилам студвесны каждое учебное заведение региона по своей квоте отправляло на фестиваль делегацию и оплачивала за участников вступительные сборы. Теперь же пришло время инициативных: любой молодой человек до 25 лет может подать заявку на сайте и влиться в фестивальную стихию тюменского студенчества.  

Отборочные туры теперь зовутся кастингами, их формат изменили. "В целом это тот же смотр заготовленных номеров, но эксперты у нас будут не только региональные, но и федеральные. Мы хотим, чтобы у фестиваля была объективная оценка, чтобы члены жюри не были знакомы со студентами и их номерами. Оценка таких экспертов – главная награда фестиваля", - считает Юлия Каргаполова.

Дополнительно для всех участников эксперты отберут несколько номеров для постановки шоу по каждому из шести концертных направлений (всего  их восемь). "Студенческая весна" будет идти не неделю, а целый месяц. Студенты представят "Театр", "Моду", "Хореографию", "Музыку", "Концертные программы" в музее им. Словцова, филармонии, драмтеатре, МТЦ "Космос" и на других площадках города.

В каждом направлении наградят трех призеров и определят победителя. Итоги подведут 22 апреля на финальном шоу. Обладатели "Золотых призов" отправятся на Российскую студенческую весну в мае 2018 года.

Большой праздник творчества начали с презентации весеннего арт-объекта улыбающегося шляпника пермского художника Алексея Илькаева на тюменском мосту Влюбленных. Здесь же стена "Студенчество я люблю за…" собрала первые откровения тюменских студентов. По словам организаторов, она будет путешествовать по торговым центрам Тюмени. А в учебных заведениях дирекция Студвесны поставила инстафоны, в которых можно сфотографироваться, выложить фото в соцсети и получить призы фестиваля.  

"Студенческая весна" пройдет в Тюмени с 27 марта по 22 апреля. Он будет состоять из четырех этапов, подробности на сайте Студвесна72.рф.

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Студенческая весна. Фото ИА "Тюменская линия"
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Лина Орлова

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Теги: студвесна , студенты , Студенческая весна , студенчество

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