Тюменские депутаты призывают не засорять городские кладбища

Фото - ИА "Тюменская линия"

Мусор на городских кладбищах и нехватку автобусов к местам захоронений в родительские дни обсудили депутаты на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава департамента городского хозяйства Семен Тегенцев сообщил, что, по данным его ведомства, в 2017 году на тюменских кладбищах были захоронены 1 тыс. 114 человек. Он отметил, что из 19 мест захоронения 15 находятся в ведении МКУ "Некрополь".

"В 2017 году в бюджете города на содержание этих объектов было предусмотрено более 63 миллиона рублей, - сообщил Семен Тегенцев. - Фактическое исполнение составило 54 миллиона, сэкономить удалось на торгах по обустройству проездов на Верхнеборском кладбище".

Он также добавил, что в 2018 году в бюджете Тюмени на работу "Некрополя" предусмотрено около 45 млн рублей.

Глава департамента рассказал также об итогах работы по оформлению земельных участков. Он сообщил, что в данный момент из 19 кладбищ оформлены 17. В стадии оформления находятся участки для расширения Червишевского-2 и Мысовского, а также участки для обустройства новых кладбищ.

По словам Тегенцева, остается актуальной проблема мусора на кладбищах. Директор департамента сообщил, что на местах захоронения появляются свалки, в том числе даже на незанятых участках. "Случается и такое, что из города на кладбища свозится бытовой мусор. На мой взгляд, это кощунство", - отметил Тегенцев.

На вопросы депутатов, как ведомство намерено справиться с этой проблемой, глава ведомства сообщил, что в родительские дни (Радоница, главный поминальный день в православной традиции, в 2018 году выпадает на 17 апреля – прим. ред.) на городских кладбищах усилится агитационная и информационная работа с населением. Кроме того, запланированы рейды с участием правоохранительных органов.

Депутат Динар Абукин посоветовал обратить внимание также на ежегодную нехватку автобусов к городским кладбищам в такие дни. На это замглавы администрации Павел Перевалов заметил, что опыт прошлого года будет учтен и движение общественного транспорта на соответствующих маршрутах усилят.

"Еще хотел бы обратить внимание на Текутьевское кладбище, - добавил Динар Абукин. – Оно уникальное, там покоятся рядом православные, мусульмане и иудеи, а находится оно прямо в центре города, под боком инновационного центра. Туда на мероприятия приезжают люди со всей страны. На Текутьевском порядок наводится, но как сделать еще лучше, чтобы туда можно было зайти, прогуляться?".

Павел Перевалов напомнил, что Текутьевское по закону кладбищем уже не является: "Теперь это некрополь, он отнесен к разряду объектов историко-культурного наследия".

Николай Ступников