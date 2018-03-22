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Уватский "Ровиал" запустил новый комплекс деревообработки

11:32 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото инвестиционное агентство Тюменской области

ООО "Ровиал" в поселке Муген Уватского района запустил новый комплекс — несколько линий современного оборудования, которые позволяют не только увеличить производительность, но и автоматизировать процесс обработки бревен.

Мощности комплекса позволят обеспечить переработку хвойных и лиственных видов древесины в объеме до 60 тыс. куб. метров в год. На предприятии создано 60 новых рабочих мест. Открыть новый комплекс позволила господдержка, в 2017 году предприятие получило субсидию в форме возмещения по уплате первого взноса по договорам лизинга.

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Среди новинок "Ровиала" — котельная, цех лесопиления, строгания и оптимизации древесины, комплекс сушильных камер вместимостью по 240 куб. метров. Теперь процесс сушки полностью автоматизирован, его будет контролировать автоматика. Подготовлена площадка для хранения готовой продукции площадью 1 га. Стоит отметить, что котельная работает на собственных отходах лесопиления предприятия. С момента запуска котельной и сушильных камер предприятие заработало на полную мощность, так как производственные процессы тесно взаимосвязаны друг с другом.

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Компания выпускает продукцию широкого ассортимента: бревно оцилиндрованное, пиломатериал естественной влажности, евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, доска пола и прочие погонажные изделия. Помимо выпуска продукции для внутреннего рынка предприятие планирует работать на экспорт.  Качество выпускаемых предприятием материалов соответствует высоким стандартам для экспортной продукции, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области. 

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Теги: деревообработка , ООО Ровиал , пиломатериал , Уватский район

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