В Челябинске у инженера коммунального предприятия следователи нашли тридцать миллионов рублей

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Главного инженера муниципального предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" подозревают в получении взятки в размере 30 млн рублей.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам.

В ходе проведенных обысков следователи СК у подозреваемого изъяли более 30 млн рублей. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следователи выясняют причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.