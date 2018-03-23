Воспитанница "Пионера" представит Тюменскую область на первенстве России по шашкам

Фото администрации Тюменского района

Воспитанница Дворца "Пионер" Екатерина Спиридонова представит Тюменскую область на первенстве России по стоклеточным шашкам среди юниоров. Соревнования пройдут в Ижевске с 24 марта до 1 апреля.

14-летняя шашистка из Тюмени - одна из сильнейших стоклеточниц области. В 2016 году Екатерина стала призером первенства страны, а в 2018 году на чемпионате России планирует выполнить норму мастера спорта. Ее тренер Александр Саранчин считает, что турнир в Ижевске необходим спортсменке как подготовительный этап.

"Для нас это будет хороший результат, – говорит тренер, – ведь на соревнованиях участницы будут старше и сильнее, а в шашках возраст и опыт играют важную роль. Наши соперники – это Якутия, где успешно работает государственная программа шашек, Башкирия – традиционно один из сильнейших регионов России в стоклеточных шашках. Хорошо играют удмуртские шашисты. Все соперники сильные, но мы уже давно не просто учимся у них, но и пытаемся обыгрывать".

Турнир в Ижевске пройдет в трех программах. В основной спортсменам предоставляют время в час и двадцать минут на всю партию, к тому же на каждый ход добавляется по минуте. Также Екатерине предстоит сыграть в быстрой программе, где участникам дается 10 минут на партию плюс по 3 секунды на каждый ход, и в молниеносной – 5 минут на партию и 2 секунды на ход. В молниеносной и быстрой программе, считает тренер, у Екатерины Спиридоновой больше всего шансов на победу, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".