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Воспитанница "Пионера" представит Тюменскую область на первенстве России по шашкам

10:49 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото администрации Тюменского района

Воспитанница Дворца "Пионер" Екатерина Спиридонова представит Тюменскую область на первенстве России по стоклеточным шашкам среди юниоров. Соревнования пройдут в Ижевске с 24 марта до 1 апреля.

14-летняя шашистка из Тюмени - одна из сильнейших стоклеточниц области. В 2016 году Екатерина стала призером первенства страны, а в 2018 году на чемпионате России планирует выполнить норму мастера спорта. Ее тренер Александр Саранчин считает, что турнир в Ижевске необходим спортсменке как подготовительный этап.

"Для нас это будет хороший результат, – говорит тренер, – ведь на соревнованиях участницы будут старше и сильнее, а в шашках возраст и опыт играют важную роль. Наши соперники – это Якутия, где успешно работает государственная программа шашек, Башкирия – традиционно один из сильнейших регионов России в стоклеточных шашках. Хорошо играют удмуртские шашисты. Все соперники сильные, но мы уже давно не просто учимся у них, но и пытаемся обыгрывать".

Турнир в Ижевске пройдет в трех программах. В основной спортсменам предоставляют время в час и двадцать минут на всю партию, к тому же на каждый ход добавляется по минуте. Также Екатерине предстоит сыграть в быстрой программе, где участникам дается 10 минут на партию плюс по 3 секунды на каждый ход, и в молниеносной – 5 минут на партию и 2 секунды на ход. В молниеносной и быстрой программе, считает тренер, у Екатерины Спиридоновой больше всего шансов на победу, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер". 

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Теги: ДТиС Пионер , Екатерина Спиридонова , первенство России , шашки

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