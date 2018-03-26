Именины Домового отметят в Ялуторовском остроге

Ялуторовский острог. Фото пресс-службы

Ярило-Молодец поздравит с наступлением весны-красы, подарит улыбки и отличное настроение на празднике "Весенний солнцеворот", который будут праздновать в Ялуторовском остроге с 27 марта по 1 апреля.

Второй год сотрудники Ялуторовского острога устраивают веселье на весенних каникулах. Чтобы встретить весну и порадоваться яркому солнцу, детей приглашают на праздник "Весенний солнцеворот".

"Мы придумали этот проект в 2017 году и он прошел на ура! Праздник включает знакомство с традициями и обычаями. Например, ребята пройдут мастер-класс по изготовлению символа весны в традиционной технике плетения "солнышко лучистое". Гостей встретит Ярило-Молодец - это персонаж, символизирующий весну", - рассказал о празднике пиар-менеджер Ялутороского острога Иван Крутько.

Организаторы интригуют, гости окажутся на именинах Домового. В программе мероприятия также обрядовые песни и хороводы, игровой фольклор, мастер-класс и душистый чай. Справки по телефонам: 8(34535) 2-05-95, 2-02-83.

Лина Орлова