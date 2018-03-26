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Именины Домового отметят в Ялуторовском остроге

15:00 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Ялуторовский острог. Фото пресс-службы

Ярило-Молодец поздравит с наступлением весны-красы, подарит улыбки и отличное настроение на празднике "Весенний солнцеворот", который будут праздновать в Ялуторовском остроге с 27 марта по 1 апреля. 

Второй год сотрудники Ялуторовского острога устраивают веселье на весенних каникулах. Чтобы встретить весну и порадоваться яркому солнцу, детей приглашают на праздник "Весенний солнцеворот". 

"Мы придумали этот проект в 2017 году и он прошел на ура! Праздник включает знакомство с традициями и обычаями. Например, ребята пройдут мастер-класс по изготовлению символа весны в традиционной технике плетения "солнышко лучистое". Гостей встретит Ярило-Молодец - это персонаж, символизирующий весну", - рассказал о празднике пиар-менеджер Ялутороского острога Иван Крутько. 

Организаторы интригуют, гости окажутся на именинах Домового. В программе мероприятия также обрядовые песни и хороводы, игровой фольклор, мастер-класс и душистый чай. Справки по телефонам: 8(34535) 2-05-95, 2-02-83. 

Лина Орлова

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Теги: весна , Ялуторовск , Ялуторовский острог

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