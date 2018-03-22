Социальные пенсии повысят с 1 апреля

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля, на эти цели направляется около 10 млрд рублей.

"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек", — заявил Медведев на заседании правительства 22 марта.

Он отметил, что будут также повышены другие выплаты, размер которых зависит от роста социальной пенсии. Отмечается, что при индексации также повышаются пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава. Индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии, сообщает РИА Новости.