В Упоровском районе поселился жираф

В центре старинного села Суерка в Упоровском районе поселился жираф, и сразу стал предметом обожания всей местной детворы. Об этом рассказала глава сельского поселения Лариса Гольцман.

Фигуру жирафа из песка и глины для местного парка соорудил скульптор из Упорово Дмитрий Маколкин.

"В начале зимы наши дети забеспокоились о том, что южанину-жирафу будет неуютно сибирской зимой, и решили связать ему теплый и красивый шарф, - рассказала она. - Вязали шарф всей школой - по кусочку от каждого класса, а потом сшили в единое полотно".

Получилось красиво и добротно. Жираф, имя которому пока еще не придумали, похоже, очень доволен, а глава поселения гордится тем порядком, который и вокруг экзотического животного и во всем парке поддерживают сами жители села.

Сам парк, по ее словам, появился благодаря депутату Государственной думы Николаю Брыкину, который еще в 2016 году был в районе с рабочей поездкой. Жители села приняли решение о необходимости благоустройства площади у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Селянам хотелось видеть здесь место отдыха, где семьи могли бы совместно проводить досуг. Николай Брыкин и депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянова выделили средства для проведения благоустроительных работ.

"Очень много работы здесь сделали сами жители села, - рассказала Лариса Гольцман, - мы провели здесь больше тридцати субботников. Сейчас это излюбленное место отдыха жителей Суерки".

Для полноты счастья им теперь не хватает на площади небольшой сцены, чтобы любимый парк превратился в настоящий летний концертный зал. Средства для этого стройки пообещали выделить из своих депутатских фондов Юрий Конев и Тамара Казанцева.

Борис Олейник