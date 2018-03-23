Тюменцев приглашают на фестиваль "Радуга"

Фото ансамбля «Гаврош»

Пятый завершающий этап XVIII областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга" пройдет в Тюмени 24 марта. Конкурсная программа начнется в 10 часов.

Как сообщают организаторы, на сцене ДК "Строитель" выступят около 150 творческих коллективов и исполнителей, которые представят культуру 23 этносов, проживающих в многонациональной Тюменской области.

Исполнители будут соревноваться в двух возрастных категориях от 7 до 11 и от 12 до 16 лет в пяти номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово" и "Декоративно-прикладное творчество". Впервые в программе фестиваля "Радуга" будут представлены песни и танцы молдавского и черкесского народов.

В 2018 году конкурсная программа "Радуги" разделена на пять зональных этапов. Первым 10 февраля фестиваль принял Ишим, затем эстафета проведения "Радуги" перешла к Омутинскому району, а от него последовательно к Тобольску, Ялуторовску и Тюмени. Благодаря такому подходу в мероприятии приняли участие все без исключения муниципальные районы Тюменской области. Они представили около 400 творческих единиц – это хореографические ансамбли, вокальные группы, хоры, инструментальные коллективы и солисты. Возглавил жюри "Радуги" председатель координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области, ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин.