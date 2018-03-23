Жительница Сорокино похитила у подруги планшет

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Жительница с. Большое Сорокино Ишимского района 1987 г. р. подозревается в краже планшетного компьютера. Ущерб от похищения составил 3 тыс. рублей.

Жительница с. Большое Сорокино обратилась в полицию с заявлением о краже планшета. Полицейские выяснили, что накануне к ней приходила знакомая, которая воспользовалась удобным случаем и похитила планшет. Ущерб потерпевшей составил более 3 тыс. рублей. Похищенное имущество изъято.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".