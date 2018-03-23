В Тобольске пропала девушка

фото МО МВД России "Тобольский"

В Тобольске разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Валентина Сергеевна Шестопалова, 14 февраля 2001 года рождения, которая 9 марта ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 17-18 лет, полного телосложения, лицо овальное бледное, брови дугообразные, глаза карие, спинка носа прямая, основание горизонтальное, губы средней толщины, волосы прямые черные до пояса, собраны в хвост, размер обуви 38-39. Была одета: пуховик кофейного цвета с капюшоном, шарф темно-бордового цвета, черные штаны, кроссовки черно-белого цвета.

Если кому что-то известно о местонахождении разыскиваемой сообщать по телефонам: 02, 8 (3456) 39-97-44, 39-97-48, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".