В Ярково задержали группу похитителей заменителя цельного молока

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Ярковские полицейские задержали подозреваемых в краже 250 килограммов заменителя цельного молока. Ущерб от похищения составил 21 тыс. рублей.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что неизвестные оторвали несколько досок от стены помещения и через образовавшийся лаз проникли в склад, откуда похитили 10 мешков сухого молока, предназначенного для кормления телят. В ходе опроса очевидцев участковый уполномоченный установил лиц, совершивших противоправное деяние, ими оказались жители Ярковского района. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Фигуранты свою вину полностью признали и поясняли, что похищенное планировали использовать в личных целях. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".