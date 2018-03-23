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"Студенческая весна" дарит подарки за фото

16:49 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы " Студенческая весна | Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

Получить брендированные сувениры за фотографию предлагают тюменцам организаторы XXIII областного фестиваля "Студенческая весна". В городских вузах устанавливают интерактивные фотозоны, где можно сделать забавные снимки и разместить из в социальных сетях с хэштегом #студвесна72.

PR-директор фестиваля Александра Оверченко рассказала корреспонденту "Тюменской линии" о том, что два блокнота с логотипом "Студенческой весны" уже нашли своих обладателей. Разыгрывать брендированные сувениры будут до 31 марта, после этого подарком за лучшее фото дня станут билеты на площадки фестиваля. Адреса площадок, где разместят интерактивные фотозоны, указаны в группе мероприятия.

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Фото из официальной группы " Студенческая весна | Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"
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Дарья Казакова

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Теги: подарки , социальные сети , Студенческая весна , фотоконкурс

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