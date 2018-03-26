Лолита ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалая собака по кличке Лолита ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Собаку нашли в январе 2018 года на ул. Коммунистической. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-912-923-12-72 (Анастасия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова