Подрядчиков для ремонта тюменских дворов выберут на аукционах

Отбор подрядчиков, которым доверят благоустройство тюменских дворов, будет проходить через открытые электронные торги. Все необходимые процедуры планируется провести до конца мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в этом году по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды" будет отремонтировано 40 дворов. Информация о них размещена на портале "Тюмень – наш дом".

В перечне работ - замена и ремонт дворовых территорий и тротуаров, замена бордюрного камня, установка новых игровых и спортивных комплексов, скамеек и урн. Отличительной чертой программы является то, что она предполагает активное участие жителей, собственников, а также общественных организаций.

Проектная документация на благоустройство дворовых территорий в 2018 году уже согласована с собственниками помещений в многоквартирных домах, представителями управляющих компаний, советами домов, депутатами, представителями органов территориального общественного самоуправления.