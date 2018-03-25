Российских спортсменов нужно поддерживать и в неудачах, и в победах, считает Луиза Носкова

Фото ИА "Тюменская линия"

Верить в российских спортсменов призвала болельщиков директор Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова. В эти дни, как и тысячи зрителей, она следит за ходом финального этапа Кубка мира по биатлону с трибун тюменского стадиона "Жемчужина Сибири".

"Хочется, чтобы наши спортсмены занимали первые места, но мы понимаем, что конкуренция очень острая. Думаю, у российского биатлона все еще впереди, ведь все идет волнообразно. Несколько лет у россиян не было побед в лыжах, а сейчас появилась молодежь и на последних олимпийских играх мы видели хороши результаты. Поэтому надо поддерживать наших ребят, особенно молодых, и в моменты неудач и в победах", - отметила Луиза Носкова.

Она добавила, что в настоящее время для спортсменов, которые выступают на соревнованиях международного уровня, созданы отличные условия для тренировок и выступлений. "Если сравнивать те условия, которые были когда-то созданы для нас, как спортсменов, это, конечно, небо и земля. Сейчас есть все возможности, остается только иметь желание и трудолюбие", - подчеркнула Луиза Носкова.

Для Тюмени проведение этапа Кубка мира по биатлону, по мнению Луизы Носковой, может стать еще одним толчком к развитию этого вида спорта и его популяризации среди молодежи. Юные зрители не только воочию видят выступления спортсменов, но и могут с ними пообщаться, взять автограф.

"У нас после таких соревнований мальчишки и девчонки очень активно записываются на секции по биатлону и лыжным гонкам. Ведь это очень хороший толчок, потому что зритель видит воочию, что происходит на стадионе, видит, что вот он рядом спортсмен и он такой же как ты. Ребята понимают, что у них тоже есть возможность и шансы добиться результатов, это мотивирует. А обстановка, которая царит на стадионе, помогает получить хороший заряд энергии, окунуться в мир эмоций, прикоснуться к спортивным баталиям, поболеть за любимого спортсмена", - добавила Луиза Носкова.

Любовь Голышева