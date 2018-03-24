Гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Кайса Мякяряйнен

Фото ИА "Тюменская линия"

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования в рамках девятого этапа Кубка мира в Тюмени. Мякяряйнен допустила два промаха, но смогла стать первой в пасьюте.

Две десятых секунды ей проиграла на финише француженка Анаис Бесконд, а тройку лидеров замкнула немка Лаура Дальмайер.

В Топ-10 попали сразу две россиянки Дарья Виролайнен и Ирина Услугина - Дарья Виролайнен заняла седьмое место, Ирина Услугина – девятое. При этом Услугина единственная из россиянок, прошедшая пасьют без промахов, кроме нее чистая стрельба в гонке была только у одной спортсменки – Надин Хорхлер из Германии.