Петр Пащенко: старался работать на качество

фото ИА "Тюменская линия"

Биатлонист сборной России Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени 24 марта.

"Сегодня удалось продвинуться вперед. Не совсем доволен первыми двумя рубежами. Я старался работать на качество и проводил много времени на огневых рубежах. Но есть и позитивные моменты. Я собрался и отработал чисто стоя", - сказал он.

Петр Пащенко отметил, что гонку провел гораздо лучше, чем в спринте. "Я немного перестраховывался, но понимал, что организм будет работать лучше. Трасса была жесткая и скольжение было лучше", - отметил Пащенко.