Максим Цветков: на максимуме выкладывался на трассе и тянулся за соперниками

фото ИА "Тюменская линия"

Биатлонист сборной России Максим Цветков остался недоволен работой лыж в пасьюте на этапе Кубка мира в Тюмени 24 марта.

"Перед последним спуском я был седьмым и пытался убежать. Но в то же время чувствовал, что другие спортсмены меня нагоняют. Мне не хватило отрыва, потому что лыжи работали плохо", - сказал он после гонки.

Максим Цветков отметил, что справляться со стрельбой не позволяли погодные условия: "Приходилось на максимуме выкладываться на трассе и тянуться за соперниками".

"Сил остается все меньше. Завтра надо будет переговорить с тренерским штабом по поводу масс-старта. Если сервис не подведет, то все будет хорошо", - заключил Цветков.