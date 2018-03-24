Антон Шипулин занял третье место в зачете гонок преследования в Кубке мира

фото ИА "Тюменская линия"

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в итоговом зачете гонок преследования по результатам Кубка мира.

В общем зачете дисциплины на счету Антона Шипулин 254 очка. Победителем общего зачета гонок преследования стал француз Мартен Фуркад (396 баллов), который финишировал первым в Тюмени. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (364), ставший вторым.

В Топ-30 общего зачета в пасьюте вошли также россияне Максим Цветков (15-е место, 152 очка), Александр Логинов (23, 111), Антон Бабиков (25, 92) и Евгений Гараничев (27, 91).