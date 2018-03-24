Женский пасьют стартовал на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева открыла женскую гонку преследования на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Второй стартовала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, третьей - Тириль Экхофф из Норвегии.

Первой из россиянок на дистанцию вышла Дарья Виролайнен под стартовым номером 16. Российскую сборную в пасьюте также представляют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, тюменка Ирина Услугина и Ульяна Кайшева.

Евгений Бабенко