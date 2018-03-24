Андерс Бессеберг: тюменский этап Кубка мира по биатлону организован отлично

На финальном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени, царит фантастическая атмосфера праздника. Об этом заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"От всей души благодарю губернатора Тюменской области Владимира Якушева и весь оргкомитет за отличную работу по организации этапа Кубка мира. Хочу подтвердить, что замечательный биатлонный комплекс "Жемчужина Сибири", в котором проходят соревнования - это, действительно, жемчужина", - поделился впечатлениями президент IBU.

Андерс Бессеберг восхитился тюменскими болельщиками, которые и на стрельбище, и на финише горячо поддерживают абсолютно всех участников гонок, независимо от национальной принадлежности.

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев также отметил, что, по оценкам специалистов IBU, этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проходит без накладок.

"Как человек, понимающий в биатлоне, могу сказать, что в "Жемчужине Сибири" собрались замечательные зрители. Мне тоже кажется, что здесь проходит настоящий биатлонный праздник. И это самое главное, ведь биатлон существует для болельщиков", - подчеркнул глава региона.

admtyumen.ru

Евгений Бабенко