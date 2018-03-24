Андерс Бессеберг и Владимир Якушев поблагодарили любителей биатлона

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проходит на высочайшем уровне. Об этом заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, обращаясь к спортсменам и болельщикам после торжественной церемонии награждения победительниц женской гонки преследования.

"Дорогие зрители! Вы - очень важная часть этого спортивного праздника. Спасибо вам за ваши эмоции и теплую поддержку", - обратился президент IBU к многочисленным болельщикам, до отказа заполнившим трибуны центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Андерс Бессеберг поблагодарил губернатора Тюменской области Владимира Якушева за отличную организацию соревнований и вручил главе региона специальный приз IBU.

Владимир Якушев от всей души поблагодарил Международный союз биатлонистов, спортсменов и болельщиков за прекрасный спортивный праздник, который продолжается на гостеприимной тюменской земле.

"Тюмень любит биатлон, и готова принимать новые соревнования!", - подчеркнул губернатор под оглушительные приветственные возгласы болельщиков.

Напомним, финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени завершится 25 марта. В этот день в "Жемчужине Сибири" пройдут мужской масс-старт на дистанции 15 км и женский масс-старт на 12,5 км. Начало мужской гонки - в 17 часов, женщины стартуют в 19 часов по местному времени.

Евгений Бабенко