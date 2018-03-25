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Кайса Мякяряйнен поблагодарила болельщиков за поддержку

09:15 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com
Продолжение: Дарья Виролайнен вошла в десятку сильнейших в пасьюте на этапе Кубка мира в Тюмени

Масс-старт станет решающей гонкой в споре за Большой хрустальный глобус. Об этом на пресс-конференции заявила финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен 24 марта. Спортсменка выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону и обошла Анастасию Кузьмину в общем зачете на 5 очков перед заключительным масс-стартом, который состоится 25 марта.

"Рада, что смогла собраться и закрыть все мишени, - сказала Мякяряйнен. - Я понимала, что Анаис очень сильна в конце. Поэтому просто работала на трассе так, как только могла. Это была волнительная схватка. Старалась сконцентрироваться на своей работе. Но, конечно, когда приехала на стойку, видела и слышала по реакции зрителей, что соперницы допускают промахи. Это дало мне шанс".

Кайса Мякяряйнен отметила, что ей приятно теплое отношение со стороны российских болельщиков. "Россия является важным местом для биатлона. В Тюмень я приезжала несколько раз на международные старты. Наверное, болельщики запомнили меня. Благодарна им за поддержку", - сказала она.

Напомним, финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени завершится 25 марта. В этот день в "Жемчужине Сибири" пройдут мужской масс-старт на дистанции 15 км и женский масс-старт на 12,5 км. Начало мужской гонки - в 17 часов, женщины стартуют в 19 часов по местному времени.

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Теги: Кайса Мякяряйнен , этап Кубка мира по биатлону
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