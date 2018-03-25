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Дарья Виролайнен вошла в десятку сильнейших в пасьюте на этапе Кубка мира в Тюмени

09:22 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com
Продолжение: Владимир Якушев: тюменский этап Кубка мира по биатлону поможет развитию детского спорта

Болельщики в гонке преследования поднимали настроение. В масс-старте постараюсь пробежать хорошо. Силы у меня еще остались. Об этом после гонки на заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, рассказала биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен.

Напомним, что Дарья Виролайнен 24 марта на этапе Кубка мира по биатлону вошла в десятку сильнейших, заняв седьмое место в гонке преследования. Победу одержала финка Кайса Мякяряйнен.

"Лыжи работали отлично. Само скольжение было лучше, чем вчера. Гонка получилась очень скоротечной. Самочувствие было полегче, но мне не было так легко, как Мартену Фуркаду", - сказала Виролайнен.

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Теги: Дарья Виролайнен , этап Кубка мира по биатлону
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