Тюменский драматический театр отпраздновал юбилей

Театральная постановка "Три века за 160 лет" рассказала об исторических событиях Тюменского драматического театра в дни празднования юбилея.

"Менялась страна, время, коллектив, но не менялся профессионализм наших артистов. По случаю 160-летия театра направлено поздравление от губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Вперед к вершинам мастерства и нашей с вами всенародной любви!", - передал слова поздравления главы региона заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

От имени депутатов Тюменской областной думы артистов поздравил заместитель председателя законодательного собрания Андрей Артюхов.

"В пятнадцатом году мы вместе сделали спектакль "Эшелон". Один тобольский ветеран сказал мне: "Как будто окунулся в детство". В такие моменты понимаешь, какую роль вы играете для Родины", - поблагодарил за совместную работу Андрей Артюхов.

Он напомнил, что в 2017 году по инициативе театра в Тюмени открыли памятник Дьяконову-Дьяченко. Благодарность от облдумы вручили служителям Мельпомены Алексею Кудрину, Кристине Тихоновой, Георгию Стасенко, Александру Тихонову, Сергею Осинцеву.

Слова поздравления прозвучали от председателя Союза театральных деятелей Владимира Орла. Правительственные поздравительные телеграммы с пожеланиями признания и процветания артисты получили от полномочного представителя президента России в УФО Игоря Холманских и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Артисты самого большого театра России отпраздновали 160-летний юбилей на сцене, купаясь в овациях поклонников. Оба юбилейных вечера прошли с аншлагами.

Лина Орлова