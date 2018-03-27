В областной библиотеке расскажут о финансовой грамотности

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Лекция по повышению финансовой грамотности населения начнется в литературно-музыкальной гостиной Тюменской областной научной библиотеки 28 марта в 16 часов.

Как сообщают организаторы, слушатели узнают о современных банковских продуктах, о том, как управлять своими накоплениями, научиться экономить время и силы, повысят уровень финансовой грамотности.

Встреча будет посвящена актуальным темам: защита себя и денег от мошенников; методы мошенничества с картами, защита от мошенников; банковские технологии защиты денежных средств от мошенников; что делать если мошенникам удалось украсть деньги с карты.

Лекцию читает Дмитрий Пименов. Приглашаются все желающие. Вход свободный.