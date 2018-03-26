Тюменцы написали контрольную работу Яндекса по математике

Яндекс-контрольная. Фото: блог Яндекса

Студенты, школьные учителя и самые смелые добровольцы проверили свои знания по математике 24 марта в ТюмГУ. Также все желающие могли решать задачи дистанционно – онлайн.

На Всероссийской контрольной Яндекса "Что и требовалось доказать" тюменцы решали 10 задач в течение часа.

"Задачи были практическими и жизненными. Не нужно было вспоминать сложные математические формулы, достаточно логически мыслить, проявлять смекалку и немножко подумать. Все как в жизни", - рассказала участница акции Ирина.

Отметим, что кроме Тюмени контрольную принимали 22 вуза в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Таганроге, Томске и Челябинске.

После работы участники разобрали задания вместе с преподавателями в своих аудиториях. Итоги онлайн-контрольной в ближайшее время будут опубликованы в блоге Яндекса.

Все, кто не успел поучаствовать, могут попробовать решить задачи для подготовки — они такие же интересные, как и те, что были на контрольной. Варианты можно найти на сайте проекта.

Добавим, что в прошлом году сразиться с царицей наук решились более 20 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Теперь задания перевели еще и на английский язык, чтобы проверить себя могли иностранцы.

Подробности о контрольной работе можно узнать в официальных группах организаторов ВКонтакте и Facebook, а также по телефону (3452) 56-58-08.