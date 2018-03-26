В Заводоуковске руководителей единого расчетного центра осудили за взятки

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Должностные лица, виновные в получение взяток в крупном размере, осуждены в Заводоуковске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, заместитель директора единого расчетного центра и начальник отдела по благоустройству договорились с одним из местных предпринимателей о заключение муниципального контракта. В течение года злоумышленники получили взятку в размере 377 тыс. рублей от бизнесмена за оказание содействия в заключении муниципального контракта, также беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Кроме того, с августа 2016 года по май 2017 года за совершение аналогичных действий осужденные получили взятку в размере 260 тыс. рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Преступная деятельность должностных лиц была пресечена сотрудниками полиции. Осужденные свою вину не признали.

Бывшему заместителю директора Единого расчетного центра назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его коллеге 2 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.