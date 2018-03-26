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Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

12:16 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото СНГК Мотор-сервис"

Производственное предприятие "СНГК мотор-сервис", занимающееся ремонтом и восстановлением деталей двигателей внутреннего сгорания, расширило возможности благодаря поддержке правительства Тюменской области.

Предприятие получило льготный заем в региональном инвестиционном агентстве на приобретение оборудования. Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства помог возместить затраты по договорам лизинга оборудования по уплате первоначального взноса и лизинговых платежей.

фото СНГК мотор-сервис

Производственные мощности компании насчитывают более 20 единиц станков и оборудования, в том числе уникальные для Тюменской области станки по ремонту блоков цилиндров и шатунов, стенд-магнитоскоп, стенды для диагностики и ремонта топливной аппаратуры. Модельный ряд представлен станками производства ведущих итальянских заводов AZ Spa и Berco, американским KwikWay, швейцарским Mira, турецкими стендами Maktest. Производственный коллектив насчитывает 15 человек, из которых большинство – высококлассные специалисты-станочники.

Технические возможности предприятия позволяют выполнить весь перечень работ по ремонту деталей двигателя в одном месте: ремонт головки блока цилиндра, самого блока, коленчатого вала, шатунов, топливной аппаратуры. ООО "СНГК мотор-сервис" – это единственное предприятие в Тюмени, способное собственными силами выполнить ремонт всех основных элементов двигателя. Организаций, сопоставимых по возможностям, единицы в России.

Среди заказчиков представители Ямала, Югры, Курганской, Свердловской, Пермской областей. Количество заказов постоянно растет, загрузку производственных мощностей можно оценить в 90%. Этот инвестиционный проект планируется как долгосрочный с перспективой дальнейшего укрупнения с прицелом на производство автомобильных запасных частей, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области. 

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Теги: инвестиции , лизинг , льготный заем , правительство Тюменской области , ремонт деталей двигателей

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