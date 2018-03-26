Гигантскую яичницу приготовят на казачьем гулянии в Ялуторовске

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Народное казачье гуляние "Красная горка" пройдет в Ялуторовске 14 апреля. В этот день гости праздника не только попробуют яичницу и целебный чай, но и смогут поучаствовать в фестивале по рубке шашкой и фестивале казачьей культуры.

Как сообщили во Дворце культуры "Арт-Вояж", организаторы планируют приготовить "мировую яишню" со шкварками "по-казачьи", на нее будет израсходовано 1,5 тыс. яиц. В отличие от прошлого года, она будет изготовлена по-новому уникальному рецепту. По традиции тех, кто отведает ялуторовское блюдо, ждет успех и удача в течение всего года. А целебный чай из двухметрового самовара-великана подарит бодрость духа.

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Одним из ярких событий народного гуляния станет фестиваль казачьей культуры "Любо братцы, казаки!". Он позволит окунуться в глубину традиций казачьего народа, в его песни, быт и культуру.

Свое умение, удаль и мастерство продемонстрируют на чемпионате по рубке шашкой "Казарла в Ялуторовске" лучшие казаки России. Соревнование посетит действующий рекордсмен по рубке шашкой в двух дисциплинах удар на мощность и рубка бутылки назад, спортивный судья Федерации рубки шашкой "Казарла" Алексей Рухляда. Он планирует провести семинар для казаков, устроить показательные выступления и установить новый рекорд.

В завершении праздника всех жителей и гостей города девица-хороводница Лада закружит в самом массовом хороводе на Сретенской площади, а в туристическом комплексе "Ялуторовский острог" состоится масштабная реконструкция исторического боя.