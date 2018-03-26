up

26.03.2018 понедельник

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени 0..-2 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Гигантскую яичницу приготовят на казачьем гулянии в Ялуторовске

15:43 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
скриншот видео

Народное казачье гуляние "Красная горка" пройдет в Ялуторовске 14 апреля. В этот день гости праздника не только попробуют яичницу и целебный чай, но и смогут поучаствовать в фестивале по рубке шашкой и фестивале казачьей культуры.

Как сообщили во Дворце культуры "Арт-Вояж",  организаторы планируют приготовить "мировую яишню" со шкварками "по-казачьи", на нее будет израсходовано 1,5 тыс. яиц. В отличие от прошлого года, она будет изготовлена по-новому уникальному рецепту. По традиции тех, кто отведает ялуторовское блюдо, ждет успех и удача в течение всего года. А целебный чай из двухметрового самовара-великана подарит бодрость духа.

скриншот видео

Одним из ярких событий народного гуляния станет фестиваль казачьей культуры "Любо братцы, казаки!". Он позволит окунуться в глубину традиций казачьего народа, в его песни, быт и культуру.

Свое умение, удаль и мастерство продемонстрируют на чемпионате по рубке шашкой "Казарла в Ялуторовске" лучшие казаки России. Соревнование посетит действующий рекордсмен по рубке шашкой в двух дисциплинах удар на мощность и рубка бутылки назад, спортивный судья Федерации рубки шашкой "Казарла" Алексей Рухляда. Он планирует провести семинар для казаков, устроить показательные выступления и установить новый рекорд.

В завершении праздника всех жителей и гостей города девица-хороводница Лада закружит в самом массовом хороводе на Сретенской площади, а в туристическом комплексе "Ялуторовский острог" состоится масштабная реконструкция исторического боя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: казачество , Красная горка , Ялуторовск

Последние новости

16:16 Из тюменского парка "Россия - моя история" можно будет попасть в Президентскую библиотеку
16:05 Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде
15:54 На фестивале "Славянский базар" пели песни, водили хороводы и закликали весну
15:43 Гигантскую яичницу приготовят на казачьем гулянии в Ялуторовске Фото
15:32 В регионах много талантливых детей, считает дирижер Владимир Спиваков
15:21 Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы
15:10 В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя
15:00 Именины Домового отметят в Ялуторовском остроге
14:49 В Тюменскую область доставили останки найденных поисковиками солдат Фото
14:38 Прощай, оружие. Тюменцы стали меньше покупать травматику
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцев потрясла трагедия в Кемерово

Большой биатлон вернется в Тюмень, убежден Владимир Якушев

Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Тюменское предприятие "СНГК мотор-сервис" приобрело оборудование за счет господдержки

Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

В Сладковские озера выпустили муксуна

Общество

Из тюменского парка "Россия - моя история" можно будет попасть в Президентскую библиотеку

Тюменские гвардейцы будут следить за правопорядком в дни ЧМ в Волгограде

На фестивале "Славянский базар" пели песни, водили хороводы и закликали весну

Спорт

Тюменский атлет завоевал бронзу чемпионата Европы

Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

Происшествия

В Сургуте москвич пытался убить бывшую жену и ее сожителя

В Тюмени директор мебельной фирмы не платил зарплату дизайнеру

Тюменцу грозит пять лет за кражу телефона у школьника
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+