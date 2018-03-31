Двести четыре года назад русская армия вступила в Париж

Двести четыре года назад русская армия вступила в Париж. Фото mil.ru

Падение Парижа 31 марта 1814 года стало окончанием периода наполеоновских войн. Вскоре после того, как французская столица перешла в руки Александра I, Наполеон отрекся от престола. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.

После завершения кампании 1813 года большая часть русско-прусско-австрийских войск стояла на границах Франции по Рейну. По словам очевидца и историка Александра Михайловского-Данилевского, царь Александр I выступал за вторжение во Францию без промедления, однако союзники приняли более осторожный план действий.

К началу кампании 1814 года в войсках союзников насчитывалось около 460 тыс. человек, в том числе свыше 157 тыс. русских. Наполеон смог развернуть вдоль левого берега Рейна против союзных армий лишь 160 тыс. человек.

В конце 1813– начале 1814 года все союзные армии форсировали Рейн и начали наступление. Но Северная армия под начальством шведского принца Бернадота раздробилась, сам Бернадот со своими шведами пошел в Данию, другие корпуса отправились очищать Голландию от французских гарнизонов и лишь позднее присоединились к армиям Блюхера и Шварценберга.

Зимнее вторжение застало французского императора врасплох. Спешно призванные 170 тыс. новобранцев ещё только обучались и не были должным образом вооружены. Наполеона спасали разногласия в стане союзников: Австрия не была заинтересована в дальнейших сражениях и через Шварценберга сдерживала продвижение союзных войск. Но прусский фельдмаршал Блюхер с одобрения Александра I стремился на Париж, и основные сражения кампании 1814 года развернулись между русско-прусскими корпусами Блюхера и Наполеоном, в то время как Шварценберг с наиболее сильной армией (бывшая Богемская, теперь Главная армия) ограничился вспомогательной ролью.

Первое крупное столкновение произошло 29 января под Бриенном, где Наполеону удалось потеснить полки Силезской армии. Противники потеряли по 3 тыс. человек, Блюхер отступил на несколько километров на более выгодную позицию на высотах Транна, где соединился с войсками Шварценберга. Через несколько дней войска Наполеона потерпели поражение у Ла-Ротьера.

Союзники решили двигаться на Париж раздельно, развивая первоначальный успех. Главная армия Шварценберга должна была наступать вдоль долины Сены, имея перед собой главные силы Наполеона. Силезская армия двинулась на Париж севернее через долину реки Марны.

Из-за медлительности Шварценберга разбитая французская армия спокойно восстанавливала силы до 6 февраля, затем после стремительного марша нанесла неожиданный удар во фланг армии Блюхера, разгромив при Шампобере 10 февраля русский корпус генерала Олсуфьева. В последующих трех сражениях Блюхер потерял треть армии. Эта серия побед Наполеона над Силезской армий получила название "Шестидневная война". От полного уничтожения Блюхера спасло наступление Главной армии, которое стало угрожать Парижу.

17 февраля во время Шатийонского конгресса [5 февраля – 19 марта] союзники сделали попытку завершить войну миром при условии возвращения Франции к границам 1792 года. Наполеон отклонил это предложение.

Неудачи обострили разногласия союзников, что отрицательно сказалось на ведении военных действий. Лишь 27 февраля в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение наполеоновских войск. В целях укрепления коалиции 10 марта между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать военную помощь друг другу и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза.

7 марта состоялось сражение при Краоне. Наполеон атаковал позиции Блюхера на Краонских возвышенностях. Это сражение рассматривается как одно из самых кровопролитных за всю кампанию. Русские дивизии потеряли почти треть личного состава.

Наступление союзных армий на Париж началось 20–21 марта. Наполеон преднамеренным отводом главных сил в восточном направлении и созданием угрозы выхода на коммуникации союзников пытался отвлечь их от продвижения к Парижу, но его маневр был разгадан.

Общее число защитников французской столицы не превышало 45 тыс. человек. Союзные армии насчитывали около 100 тыс. человек. Утром 31 марта гарнизон капитулировал с правом выхода из Парижа. Акт о капитуляции подписал маршал Мармон. В тот же день союзные войска России, Пруссии и Вюртемберга вступили в Париж.

6 апреля в Фонтенбло император Наполеон под давлением своих маршалов отрекся от престола. Он был сослан на остров Эльбу у берегов Италии, который стал его владением. 30 мая между союзниками и Францией, престол которой был возвращен династии Бурбонов, был подписан Парижский мир 1814 года. Окончательно судьба побежденной Франции была решена в следующем году на Венском конгрессе, после наполеоновских "Ста дней".

Материал подготовлен на основе материала Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России