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В Туртасе построят автономную блочную котельную для отопления больницы

14:05 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени"

Газовую котельную 0,6 МВт планируют построить для больницы в Туртасе Уватского района. 

Как сообщает пресс-служба районной администрации, готовятся документы для проведения электронного аукциона на разработку проектной документации. Автономная блочная котельная будет предназначена для отопления здания филиала №1 ГБУЗ ТО "Областная больница №20".

На сегодняшний день надземная теплотрасса предназначена только для теплоснабжения здания больницы. Из-за большой ее протяженности – 1,5 км – предприятие ЖКХ несет убытки: происходит большой перерасход газа и электроэнергии. Поэтому встал вопрос о возведении отдельной модульной котельной вблизи больницы.

Напомним, губернатор Владимир Якушев поддержал строительство котельной во время визита в Уватский район в марте 2017 года. По распоряжению правительства Тюменской области на разработку проектной документации выделено 1,4 млн рублей.

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Теги: больница , Владимир Якушев , котельная , Туртас , Уватский район

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