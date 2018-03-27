В Туртасе построят автономную блочную котельную для отопления больницы

Фото пресс-службы компании "Тепло Тюмени"

Газовую котельную 0,6 МВт планируют построить для больницы в Туртасе Уватского района.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, готовятся документы для проведения электронного аукциона на разработку проектной документации. Автономная блочная котельная будет предназначена для отопления здания филиала №1 ГБУЗ ТО "Областная больница №20".

На сегодняшний день надземная теплотрасса предназначена только для теплоснабжения здания больницы. Из-за большой ее протяженности – 1,5 км – предприятие ЖКХ несет убытки: происходит большой перерасход газа и электроэнергии. Поэтому встал вопрос о возведении отдельной модульной котельной вблизи больницы.

Напомним, губернатор Владимир Якушев поддержал строительство котельной во время визита в Уватский район в марте 2017 года. По распоряжению правительства Тюменской области на разработку проектной документации выделено 1,4 млн рублей.