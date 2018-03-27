Тюменская "Радуга" впервые объединила несколько муниципалитетов

фото "Тюменская линия"

Фестиваль детского творчества "Радуга" в 2017 году впервые проходил в нескольких муниципалитетах Тюменской области и объединил на своих площадках более 5 тыс. детей всех национальностей и этносов, проживающих в регионе. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев.

"Фестиваль "Радуга" проходил и в муниципальных образованиях – городах Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, селе Омутинское, - пояснил он. - Это позволило нам собрать вместе с руководителями национальных движений, с руководителями муниципалитетов все наши общественные организации, которые были представлены на этом празднике теми или иными творческими коллективами".

Во всех муниципальных образованиях Тюменской области, по данным руководителя комитета по делам национальностей, разработаны и реализуются целевые программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений. "В каждом муниципальном образовании имеются свои особенности, - отметил Евгений Воробьев. - В каждом муниципалитете у нас появились советы при главах и лидеры общественных национально-культурных объединений. Эта работа пришла в систему".

Население тюменской глубинки, убежден Евгений Воробьев, достаточно консервативно и привыкло жить в дружбе и согласии с соседями, развивать свою культуру, не мешать другим. "Это повседневная привычная жизнь, - отметил он. - Порядок которой во многом исключает проявление экстремизма. Те немногочисленные преступления, которые происходят на почве межнациональной розни, происходят в основном в Тюмени, Тюменском районе и в Тобольске. В других муниципалитетах их вовсе нет".

Борис Олейник