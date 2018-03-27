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Ямальским школьникам раскрыли секреты развития Тюменской области

15:54 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова / Фото ИА "Тюменская линия"

О достижениях Тюменской области, о знаковых реформах, которые выходят с регионального на федеральный уровень и о нюансах работы чиновников рассказал юным северянам заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Ученики "Газпром-класса" из Нового Уренгоя прибыли в областной центр 26 марта и проведут здесь целую неделю. Они встретятся с представителями институтов Тюменского государственного университета и областной думы, посетят музеи и прогуляются по набережной Туры. Визит в правительство региона стал первым в программе.

Вячеслав Вахрин сообщил ребятам, что в России востребованы молодые люди, которые сами о себе заявляют. Об этом свидетельствует тренд на обновление всех управленческих команд. Замгубернатора рассказал старшеклассникам об устройстве Тюменской области, о работе региональной энергосистемы, о реформах в сфере ЖКХ и о секрете привлекательности тюменского региона для инвесторов.

"В пятилетнем инвестпортфеле региона - проектов на полтора триллиона рублей, это абсолютное первое место в стране, по масштабам мы в лидерах. Что касается сельского хозяйства - Тюменская область практически полностью кормит сама себя и еще помогает соседям. Число жителей региона увеличивается ежегодно примерно на 20 тысяч человек, из которых 15 тысяч - это трудовая миграция", - пояснил Вячеслав Вахрин.

Он признался ребятам, что сам перебрался в Тюмень из Перми и работает здесь уже восемь лет. "Когда я приехал сюда - в сравнении с Пермью Тюмень впечатлила. Здесь интересно, комфортно и безопасно жить. Я по-хорошему влюбился в Тюменскую область", - поделился эмоциями замгубернатора.

Школьники задавали Вячеславу Вахрину вопросы о региональной системе образования, о последствиях части реформ для простых жителей области, о том, какие качества важны в работе губернатора и других руководителей.

"Прежде всего чиновник должен разбираться в той сфере, в которой он претендует на управление. Он не должен "бронзоветь". Надо понимать, что чиновники - это лишь сервис для тех, кто занимается своим делом, бизнесом. Я круглосуточно отвечаю на телефонные звонки, это мое кредо, а некоторые предпочитают "помариновать" человека пару дней, чтоб он понял, к кому обращается. Это сумасшествие, так не должно быть", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

По его мнению, самое тяжелое в работе замгубернатора - "прошибать баррикады, настроенные сверху", находить общий язык с представителями федеральных ведомств для продвижения той или иной инициативы.

Ученик 10 класса новоуренгойской школы "Земля родная" Данила Потапов рассказал корреспонденту "Тюменской линии" о том, что приехал в Тюмень впервые. "Меня впечатлило, как заместитель губернатора отвечал на наши вопросы, рассказывал о тех нововведениях, которые появились или появятся в ближайшее время в регионе. Очень интересно было услышать об этом в стенах правительства", - отметил он.

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Фото Сергея Русанова / Фото ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

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Теги: Вячеслав Вахрин , Газпром , Новый Уренгой , профобразование , школьники

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