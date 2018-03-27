Весенние каникулы тюменские школьники проведут на спортивных и досуговых площадках

Весенние каникулы. Тюменский городской многопрофильный центр

Более 40 тыс. юных тюменцев проведут весенние каникулы весело и с пользой. Это станет возможным благодаря работе загородных лагерей, спортивных и досуговых площадок, кружков и секций, выездных мероприятий.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, с 25 по 31 марта в загородном Центре "Остров детства" 60 юных тюменцев со спортивными и творческими достижениями отдыхают на тематической смене "Остров героический", в рамках которой участвуют во множестве интересных мероприятий и знакомятся с историческими героями.

С 24 по 30 марта 30 воспитанников эстрадно-цирковой студии "Сказочный мир" Центра "Грант" и 20 юных футболистов СДЮСШОР "Прибой" проводят весенние каникулы в ОРЦ "Родник", где они не только отдыхают и оздоравливаются, но и демонстрируют свои спортивные и творческие таланты. Выступления цирковой студии "Сказочный мир" вызывают бурю эмоций и восторженные аплодисменты у отдыхающих в лагере детей, а футбольная команда "Прибой" покоряет всех точностью бросков и слаженными действиями команды. Воспитанники не забывают и про тренировки, которые проводят сопровождающие их на смене тренеры-преподаватели.

Не менее интересно проводит каникулы с 26 по 31 марта в центре отдыха и оздоровления "Дружба-Ямал" команда из 22 воспитанников Центра "Град", для которых в рамках каникулярной смены их педагоги проводят занятия по парашютной, инженерной, строевой и огневой подготовке. Также в рамках смены благодаря сохраняющейся зимней весне ребята осваивают такое популярное направление, как хоккей в валенках. Завершится смена для "градовцев" военизированной семейной эстафетой с участием их родителей.

Для тех ребят, кто проводит свой досуг дома, учреждения спорта и молодежной политики предлагают интересную программу в рамках спортивных и досуговых площадок. Это различные эстафеты, состязания, спортивные и творческие конкурсы, турниры по видам спорта и другие интересные мероприятия. Здесь каждый сможет выбрать себе занятие по интересам.

Центр "Авангард" организовал две досуговые площадки - профильную "Весеннюю школу КВН" и площадку с организацией питания, в рамках которой проводятся не только творческие занятия, тренинги и мастер-классы, но и прием нормативов ГТО.

Разнообразная программа представлена также на досуговых площадках ДЮЦ "В доме Буркова", "Фортуна", "Вероника", "Грант", спортивной школы "Олимпиец" и других учреждений.

Для тех, кто решил в каникулы погрузиться в мир спорта и творчества, в учреждениях спорта и молодежной политики и в каникулы продолжают работу кружки и спортивные секции, а также реализуют проекты различной направленности, например "Город мастеров" Центра "В доме Буркова", социальный проект "Я – патриот" Центра им. А.М. Кижеватова, медиапроект "ПандаTimes" Центра "Бригантина" и другие.

Уточнить расписание работы площадок и контактные данные ответственных лиц можно в группах департамента по спорту и молодежной политике ВКонтакте.