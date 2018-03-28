Спортивные классы по мини-футболу откроются в тюменских школах

Зарядка с чемпионами. Фото пресс-службы департамента образования Тюмени

Футболисты МФК "Тюмень" провели зарядку вместе с дошкольниками тюменского детского сада № 55.

Спортсмены провели разминку и продемонстрировали приемы с футбольным мячом, что вызвало восторг у малышей. Дети и футболисты поучаствовали в веселых стартах. Помощниками в проведении зарядки стали студенты строительного института ТИУ, сообщает пресс-служба департамента образования Тюмени.

По словам директора ведомства Вячеслава Воронцова, такие мероприятия, как "Зарядка с чемпионами", часто проводятся в школах и детских садах города.

"Помимо привития здорового образа жизни для ребят это возможность пообщаться с успешными спортсменами, которые добились высоких результатов. Когда перед глазами есть пример, любая цель становится достижимой", - убежден Вячеслав Воронцов.

Он считает, что успехи в спорте и образовании должны идти в ногу. По словам Вячеслава Воронцова, в новом учебном году (2018-2019 гг.) в школах планируется открыть спортивные классы по мини-футболу.

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Лина Орлова