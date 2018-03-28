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Спорт и правильное питание приобретают у россиян все большую популярность

17:05 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Фонда поддержки спорта

Более трети россиян - 38% - оценивают свое состояние здоровья как хорошее, половина  - 48% – как удовлетворительное. Негативные оценки своего самочувствия дают 13% опрошенных. Такие данные опубликовал ВЦИОМ по результатам опроса 21 марта. 

Традиционно в группе со слабым здоровьем преобладают пожилые люди (среди опрошенных от 60 лет и старше о плохом самочувствии говорят 26% - против 5% среди 18-34-летних), а также женщины (17% против 8% среди мужчин).

Диспансеризацию в 2018 году прошли 15% граждан (по данным опроса на конец февраля), еще 50% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет (в марте 2009 г. эта доля составляла 35%). С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, за три года показатель вырос с 61% в 2015 г. до 79% в 2018 г.  Доля физически активных граждан заметно выше среди 18-24-летних (92%) в сравнении с людьми пенсионного возраста (66%).

В 2018 г. максимума за все периоды измерений (60%) достигла доля граждан, следящих за своим питанием: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 12% - выбранную самостоятельно, 41% - в целом стараются есть здоровую пищу, сообщает пресс-служба ВЦИОМ. 

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Теги: ВЦИОМ , здоровое питание , ЗОЖ , опрос , спорт

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