Лучшие школьники России в Тюмени проедутся в ломоносовском обозе

фото ДТиС "Пионер"

Проект "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России" пройдет в Тюменском детском технопарке "Кванториум" 2 апреля.

За 14 дней реализации проекта 100 талантливых старшеклассников пройдут путь в 5 тыс. километров. За время путешествия они побывают в Тобольске, Тюмени, Челябинске, Магнитогорске, Каменск-Уральске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Перми.

В Тюмени они планируют посетить университеты и филиалы Тюменского музейно-просветительского объединения. Например, экскурсию "Тюменские куранты" в музее "Городская дума" и пешую прогулку с фонариками "Такая загадочная Тюмень", которую организует музей "Дом Машарова". 2 апреля с 10 до 13 часов участники "Ломоносовского обоза" посетят детский технопарк "Кванториум". Для молодежи преподаватели "Кванториума" проведут мастер-классы по направлениям работы проектно-образовательных квантумов и организуют работу зоны по конструированию.

Для взрослой аудитории в рамках мероприятий 2 апреля запланирована обзорная экскурсия по Центру науки экологии и техники, детскому технопарку "Кванториум" и посещение музея Великой Отечественной войны.

Добавим, "Ломоносовский обоз" – это масштабный проект АНО "Звезда", в ходе которого талантливые старшеклассники со всей страны могут изучать образовательный, трудовой и социально-экономический потенциал регионов, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".