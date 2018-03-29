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Исследователям Арктики расскажут о сухой воде и газогидратах

10:16 29 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Метеовести"

Открытая лекция "Ресурсы Арктики: сухая вода и газогидраты" начнется в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, корпус № 7, ауд. 315) 29 марта в 17 часов 15 минут. Лекцию прочитает старший научный сотрудник Института криосферы земли СО РАН  Надежда Молокитина.

По информации пресс-службы ТИУ, на лекцию приглашаются все интересующиеся арктической проблематикой. Напомним, для популяризации среди студентов вопросов развития Арктики в опорном университете создано Студенческое научное общество "Arctic Research Community  — Арктическое научное сообщество" (ARC). В его рамках 14 марта уже состоялась первая открытая научно-популярная лекция директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина.

"Такие лекции должны помочь студентам осознать всю уникальность и сложность этого региона, его значимость  в современной государственной политике", — поделилась куратор научно-образовательного проекта, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ Галина Колева. 

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Теги: Арктика , лекция , сухая вода , ТИУ

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