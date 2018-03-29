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В опорном вузе стартует фестиваль "На клавишах весны"

11:10 29 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТИУ

Фестиваль творчества "На клавишах весны" начнется в Тюменском индустриальном университете 29 марта в 15 часов.  Конкурс является отборочным этапом областного фестиваля "Студенческая весна".

На суд жюри студенты опорного вуза в течение недели будут представлять на сцене СК "Зодчий" свои лучшие хореографические, вокальные, цирковые номера. 29 марта череду выступлений открывают обучающиеся многопрофильного колледжа, общеобразовательного лицея и филиала ТИУ в Ноябрьске. 30 марта номера, не вошедшие в концертные программы, покажут все учебные подразделения высшего образования. Начало в 15 часов. Со 2 по 4 апреля в 18 часов состоится показ концертных программ институтов. 6 апреля фестиваль "На клавишах весны-2018" завершится гала-концертом, по итогам которого выберут не только лучшие номера, но и концертные программы. Начнется гала-концерт в 18 часов.

По словам одного из организаторов фестиваля, Дарины Бутковой, в 2018 году фестиваль немного сменил формат. Студенты МПК, лицея и филиала ТИУ в Ноябрьске  больше не готовят концертные программы, они показывают отдельные творческие номера. По традиции самые массовые направления – хореография и музыка.

"Билеты на фестиваль разлетелись в течение одного дня, — рассказывает Дарина Буткова. — В Строительном институте они закончились через 30 минут после поступления в продажу, в Институте сервиса и отраслевого управления за 2 часа. Аналогичная ситуация и в других подразделениях".

В состав жюри фестиваля  вошли: руководитель и режиссер театра-студии "Май"; руководитель и режиссер театра "Мимикрия"; дизайнер, преподаватель дефиле театра мод "Либерти" и модельного агентства "Имидж"; джазовая певица, преподаватель, руководитель вокальной группы "Саундрек"; мастер спорта международного класса по танцевальному спорту, чемпион России Европы и мира в составе команды формейшн "Вера", руководитель ансамбля спортивного танца "Пионер", сообщает пресс-служба ТИУ. 

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Теги: вокал , конкурс , студенческая весна , ТИУ , фестиваль , хореография

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