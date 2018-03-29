Тюменец угнал BMW, чтобы добраться до дома

ГИБДД Тюменской области

Угон автомобиля BMW раскрыли тюменские полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, 29-летний безработный тюменец проходил мимо заведенного автомобиля. Заметив, что хозяин машины отошел, мужчина решил угнать авто, чтобы добраться до дома.

Потерпевший обратился в полицию. Инспекторы ДПС по горячим следам задержали злоумышленника. Автомобиль передан законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.