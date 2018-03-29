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Социальные пенсии с 1 апреля вырастут почти на три процента

15:43 29 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На 123 рубля в среднем вырастет размер социальных пенсий с 1 апреля 2018 года. Повышение коснется почти 36,5 тыс. работающих и неработающих пенсионеров Тюменской области. Всего в регионе проживают 393 тыс. человек пенсионного возраста.

Об этом сообщил заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Таким образом, средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению в Тюменской области составит 9 тысяч 669 рублей", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Изменения с 1 апреля коснутся и граждан, имеющих выдающиеся и особые заслуги перед государством. В их числе - герои Советского Союза, герои России и полные кавалеры Ордена Славы. Размер ежемесячного дополнительного материального обеспечения проиндексируют на 2,9%. В Тюменской области такую доплату к пенсии получают более 2,3 тыс. человек.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы в Тюменской области составит 14 тыс. 297 рублей.

Виталий Левенков добавил, что специалисты уже провели необходимые расчеты, подготовили документы на выплаты. Доставка пенсий "Почтой России" в Тюмени начнется 3 апреля, в районах – 4 апреля. Тем же, кто получает пенсии на счет в банке, деньги перечислят после 19 числа.

Любовь Голышева

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Теги: Виталий Левенков , пенсии

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