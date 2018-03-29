Предпринимателю из Уватского района штраф заменили на предупреждение

Фото ИА "Тюменская линия"

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление прокуратуры Тюменской области и отменил незаконно наложенный на предпринимателя из поселка Туртас Уватского района штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, постановлением административной комиссии администрации Уватского района от 31 января предприниматель был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 1. 22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов" и оштрафован на 50 тыс. рублей. Между тем такой штраф мог быть назначен только юридическому лицу.

Прокуратура Тюменской области обратилась в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании постановления административной комиссии незаконным, которое 27 марта было удовлетворено судом. Суд отменил штраф, заменив его на предупреждение, поскольку предприниматель впервые совершил административное правонарушение, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.